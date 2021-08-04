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"علي بابا": 34% ارتفاع في الإيرادات خلال الربع الأول من العام المالي الجاري

4
AUGUST
2021
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أعلنت شركة "علي بابا" الصينية العملاقة للتجارة الإلكترونية، أمس الثلاثاء، أنها حققت ارتفاعا في حجم إيراداتها بنسبة 34% على أساس سنوي.
 
وسجلت الشركة 205.74 مليار يوان (حوالي 31.87 مليار دولار أمريكي)، في الربع الأول من سنتها المالية 2022.
 
وأشارت الشركة إلى انخفاض صافي دخل المساهمين العاديين بنحو 5% على أساس سنوي في الفترة نفسها إلى 45.14 مليار يوان، حيث جاء نحو 66% من إجمالي إيرادات "علي بابا" من تجارة التجزئة التجارية في الصين.
 
وسجل نظام "علي بابا" الإيكولوجي نحو 1.18 مليار مستهلك نشط سنويا خلال فترة الأشهر الـ 12 المنتهية في 30 يونيو الماضي، بزيادة قدرها 45 مليون مستخدم عن الأشهر الـ 12 المنتهية في 31 مارس الماضي.
 
ويشمل الرقم المسجل 912 مليون مستهلك في الصين، و265 مليون مستهلك في الخارج تخدمهم منصات "لازادا" و"علي إكسبرس" و"تريندول" و"داراز".
 
وقالت المديرة المالية لمجموعة "علي بابا"، ماجي وو: " نعمل على زيادة برنامج إعادة شراء الأسهم من 10 مليارات دولار أمريكي إلى 15 مليار دولار، وهو أكبر برنامج لإعادة شراء الأسهم في تاريخ الشركة، لأننا واثقون من آفاق النمو على المدى الطويل".
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