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الأردن... الدخل السياحي يتراجع 60% في أول 5 أشهر من 2021

29
JULY
2021
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تراجع الدخل السياحي في الأردن، بنسبة 59.6 بالمئة، وذلك في الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري.
 
وأعلن البنك المركزي الأردني، اليوم الأربعاء، إن الدخل السياحي انخفض إلى 316.7 مليون دينار (446.6 مليون دولار)، مقارنة مع 784 مليون في نفس الفترة من العام الماضي، بحسب وكالة "رويترز".
 
يشار إلى أن جائحة كورونا، كانت قد عصفت بقطاع السياحة والسفر بسبب الإغلاقات والقيود التي فُرضت على حركة المسافرين.
 
وأعلنت وزارة المالية الأردنية، أمس الثلاثاء، ارتفاع الإيرادات المحلية خلال الأشهر الخمسة الاولى من العام الجاري 2021.
 
ونقلت وكالة أنباء "عمون" عن الوزارة أن الإيرادات المحلية ارتفعت بنحو 848.9 مليون دينار أو ما نسبته 38 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
 
وأرجع بيان الوزارة هذا الارتفاع إلى التحسن في تحصيل الإيرادات الضريبية التي ارتفعت بحوالي 540.9 مليون دينار، والإيرادات غير الضريبية التي ارتفعت بحوالي 308 ملايين دينار مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق، ما يعني أن عجلة الاقتصاد الوطني تسير باتجاه إيجابي.
 
وأشارت الوزارة إلى ارتفاع النفقات العامة 344.9 مليون دينار أي بنسبة 10.1% مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق، نتيجة لقيام الحكومة بإعادة صرف العلاوات والحوافز لموظفي القطاع العام والقوات المسلحة وزيادة الانفاق الرأسمالي.
 
في سياق متصل، ارتفعت النفقات الجارية بنسبة 6.8% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وارتفاع النفقات الرأسمالية بنسبة 77.8% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
 
وانخفض العجز المالي بنحو 461.8 مليون دينار نتيجة للتطورات السابقة، لتبلغ قيمته 636.4 مليون دينار خلال الشهور الخمسة الأولى من العام 2021 مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
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