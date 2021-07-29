الكشف عن حجم الاحتياطيات الأجنبية لتركيا

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أعلن البنك المركزي التركي، اليوم الأربعاء، أن احتياطياته الأجنبية بلغت في نهاية شهر يونيو الماضي مستوى 97.7 مليار دولار.

ووفقا للتقرير الذي صدر عن المركزي فإن إجمالي الاحتياطيات ارتفع في الشهر الماضي بنسبة 6.1% عن الشهر الذي قبله.

وعن تفاصيل الاحتياطيات، أظهرت البيانات أن احتياطيات العملات الأجنبية شكلت في نهاية يونيو 2021 نحو 55.6 مليار دولار، بزيادة نسبتها 19.5% عن شهر مايو 2021.

فيما شكلت احتياطيات الذهب 40.5 مليار دولار، وتراجعت احتياطيات المعدن النفيس في الشهر الماضي بنسبة 7.8% على أساس شهري.