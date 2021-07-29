بورصة أبوظبي تسجل مستوى قياسيا جديدا

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أغلقت أسواق الخليج الرئيسية على تباين، اليوم الاثنين، بعد يوم من تسجيل خسائر عقب العودة من عطلة عيد الأضحى، لكن مؤشر أبوظبي سجل مستوى قياسيا جديدا.

وفي العادة يعمد المتعاملون في الخليج إلى بيع الأسهم للحصول على سيولة أثناء العطلات، ويتوخون الحذر بشكل عام تحسبا لأي تطورات في الأسواق العالمية خلال الفترة التي تكون فيها البورصات في المنطقة مغلقة.

في أبوظبي، تقدم المؤشر 0.9 بالمئة، مسجلا مستوي قياسيا جديدا بفضل صعود سهم العالمية القابضة 2.9 بالمئة، وسهم إتصالات 1.1 بالمئة. وكسب سهم دانة غاز اثنين بالمئة، مواصلا مكاسبه لليوم الثاني على التوالي، بعدما‭‭‭‭ ‬‬‬‬فازت شركة الطاقة في دعوى تحكيم بشأن بيع أصولها في مصر.

كما ارتفع المؤشر السعودي الرئيسي 0.2 بالمئة، مع صعود سهم مصرف الراجحي 0.6 بالمئة، وسهم الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية 2.1 بالمئة.

فيما نزل مؤشر دبي الرئيسي 0.6 بالمئة تحت ضغط خسارة 1.1 بالمئة لسهم بنك الإمارات، دبي الوطني، قبل اجتماع مجلس إدارته غدا لمناقشة البيانات المالية للنصف الأول من العام. وهبط سهم إعمار العقارية القيادي 1.5 بالمئة.

وتراجع المؤشر القطري 0.9 بالمئة متأثرا بانخفاض سهم مصرف قطر الإسلامي 1.7 بالمئة، وسهم البنك التجاري 2.5 بالمئة.

وخارج منطقة الخليج، هبط المؤشر المصري الرئيسي 0.5 بالمئة، مع نزول معظم الأسهم المدرجة بالمؤشر، ومن بينها سهم البنك التجاري الدولي الذي هبط 1.1 بالمئة.