living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بورصة أبوظبي تسجل مستوى قياسيا جديدا

29
JULY
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أغلقت أسواق الخليج الرئيسية على تباين، اليوم الاثنين، بعد يوم من تسجيل خسائر عقب العودة من عطلة عيد الأضحى، لكن مؤشر أبوظبي سجل مستوى قياسيا جديدا.
 
وفي العادة يعمد المتعاملون في الخليج إلى بيع الأسهم للحصول على سيولة أثناء العطلات، ويتوخون الحذر بشكل عام تحسبا لأي تطورات في الأسواق العالمية خلال الفترة التي تكون فيها البورصات في المنطقة مغلقة.
 
في أبوظبي، تقدم المؤشر 0.9 بالمئة، مسجلا مستوي قياسيا جديدا بفضل صعود سهم العالمية القابضة 2.9 بالمئة، وسهم إتصالات 1.1 بالمئة. وكسب سهم دانة غاز اثنين بالمئة، مواصلا مكاسبه لليوم الثاني على التوالي، بعدما‭‭‭‭ ‬‬‬‬فازت شركة الطاقة في دعوى تحكيم بشأن بيع أصولها في مصر.
 
كما ارتفع المؤشر السعودي الرئيسي 0.2 بالمئة، مع صعود سهم مصرف الراجحي 0.6 بالمئة، وسهم الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية 2.1 بالمئة.
 
فيما نزل مؤشر دبي الرئيسي 0.6 بالمئة تحت ضغط خسارة 1.1 بالمئة لسهم بنك الإمارات، دبي الوطني، قبل اجتماع مجلس إدارته غدا لمناقشة البيانات المالية للنصف الأول من العام. وهبط سهم إعمار العقارية القيادي 1.5 بالمئة.
 
وتراجع المؤشر القطري 0.9 بالمئة متأثرا بانخفاض سهم مصرف قطر الإسلامي 1.7 بالمئة، وسهم البنك التجاري 2.5 بالمئة.
 
وخارج منطقة الخليج، هبط المؤشر المصري الرئيسي 0.5 بالمئة، مع نزول معظم الأسهم المدرجة بالمؤشر، ومن بينها سهم البنك التجاري الدولي الذي هبط 1.1 بالمئة. 
Reuters
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout