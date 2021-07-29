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أسعار النفط ترتفع مدفوعا بتراجع مخزون الوقود الأميركي

29
JULY
2021
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ارتفعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، بعد أن أظهرت بيانات للقطاع تراجع مخزونات الخام والمنتجات الأميركية أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي.
 
وعزز هذا الأمر التكهنات بأن الطلب قد يتجاوز النمو في العرض حتى في ظل تنامي الإصابات بفيروس كورونا المسبب لوباء كوفيد-19، وفقا لما ذكرته رويترز.
 
وكانت العقود الآجلة لخام برنت، في الساعة 06:41 بتوقيت غرينتش، مرتفعة 38 سنتا، بما يعادل 0.5 % إلى 74.86 دولار للبرميل، بعد أن فقدت سنتين أمس الثلاثاء في أول انخفاض لها خلال 6 أيام.
 
وارتفعت عقود الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 42 سنتا أو 0.6 %، مسجلة 72.07 دولار للبرميل، بعد هبوطها 0.4 % الثلاثاء.
 
وقالت المحللة لدى ديلي إف.إكس في سنغافورة، مارغريت يانغ: "أسعار النفط تركب موجة تراجع الدولار الأميركي وانخفاض مخزونات الخام وفقا لبيانات معهد البترول الأميركي.. لكن زخم الصعود يبدو ضعيفا وسط المخاوف المتعلقة بالفيروس وإغلاقات في أنحاء من العالم"، بحسب وكالة رويترز.
 
وأظهرت بيانات معهد البترول الأميركي تراجع مخزونات الخام بالولايات المتحدة 4.7 مليون برميل للأسبوع المنتهي في 23 يوليو، وفقا لمصدرين بالسوق طلبا عدم كشف هويتهما.
 
في المقابل، توقع المحللون تراجع مخزون الخام 2.9 مليون برميل، إثر زيادة مفاجئة الأسبوع الماضي كانت الأولى منذ مايو.
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