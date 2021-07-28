تحذيرات من ارتفاع حاد في أسعار البن

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نقلت صحيفة "كوميرسانت" الروسية عن سلسلة "متاجر فيرني" للتجزئة أن أسعار البن (القهوة) قد ترتفع بنسبة تتراوح بين 10 و 12 في المائة.

وتلقى بائعو التجزئة إخطارا بهذا الأمر من موردي البن، فيما يعود السبب الرئيس للزيادة في أسعار هذه السلعة، حسب الموردين، إلى زيادة حادة في تكلفة المواد الخام بسبب مشاكل في حصاد حبوب البن في البرازيل.

وأكدت أيضا سلسلة "متاجر لينتا" للصحيفة المعلومات عن زيادة محتملة في الأسعار في حدود عشرة بالمئة، موضحة أن هذا الإشهار لا يزال قيد الدراسة.

وأبلغ مصدر الصحيفة بأن شبكة كبيرة أخرى ذكرت أن الموردين يستندون في هذا الأمر إلى ارتفاع أسعار التعبئة والتغليف والخدمات اللوجستية.