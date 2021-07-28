الذهب يرتفع مع تراجع الدولار

A + A -

ارتفع الذهب مع تراجع الدولار وهبوط العوائد الحقيقية لسندات الخزانة الأميركية، لكن مكاسب المعدن النفيس قيًدها حذر بين المستثمرين قبيل اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الذي قد يقدم تفاصيل بشأن تخفيف إجراءات التحفيز.

وسجل الذهب في المعاملات الفورية 1799.60 دولار للأوقية (الأونصة) في أواخر جلسة التداول، مرتفعا 0.13 بالمئة.

ولم يطرأ تغير يذكر على العقود الآجلة الأميركية للذهب لتسجل عند التسوية 1799.80 دولار للأوقية.

وتراجع مؤشر الدولار 0.23 بالمئة، وهو ما يخفض تكلفة الذهب لحائزي العملات الأخرى.

الذهب بين الزينة والخزينة والموضة

وهبط أيضا العائد الحقيقي لسندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات إلى مستوى قياسي منخفض وهو ما يقلص تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب.

وانحصر المعدن النفيس في نطاق تداول ضيق في الأسابيع القليلة الماضية بعد أن تخطى لفترة وجيرة مستوى 1830 دولارا، مع فشله في الاستفادة من تراجع عوائد سندات الخزانة القياسية الأميركية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة 1.8 بالمئة إلى 24.71 دولار للأوقية وتراجع البلاتين 1.1 بالمئة إلى 1052.50 دولار بينما نزل البلاديوم 1.8 بالمئة إلى 2609.50 دولار.