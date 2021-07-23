كازينو أمريكي بقيمة 9 مليارات دولار في اليابان

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تقدم مشغل الكازينو الأمريكي MGM Resorts International بمقترح لبناء مجمع ترفيهي يضم كازينو بقيمة 9 مليارات دولار في مدينة أوساكا باليابان، إلا أن إدارة المقاطعة لم تتخذ قرارا بعد.

وجاء ذلك بحسب ما صرح به حاكم مقاطعة أوساكا هيروفومي يوشيمورا، والذي قال إن السلطات تلقت عرضا من MGM وشركة الخدمات المالية اليابانية "أوريكس كورب" لتخصيص تريليون ين (حوالي 9 مليارات دولار) لبناء المجمع.

ووفقا لوسائل إعلام فقد رحب يوشيمورا بشكل غير رسمي بهذه المبادرة، مشيرا إلى أن العديد من الأشخاص سيتمكنون من الاستمتاع بأوساكا بعد انتهاء الجائحة.

وتخطط سلطات المقاطعة التقدم إلى الحكومة اليابانية بحلول أبريل 2022 من أجل التأهل لبناء المجمع.

وقال يوشيمورا، إنه سيتم تسليم الأرض للمشغلين في 2023، على أن يتم افتتاح المجمع بعد عدة سنوات من التسليم.

وقد اقترحت السلطات أن يتم بناء المجمع الترفيهي في يومشيما، وهي عبارة عن جزيرة كبيرة في خليج أوساكا.

وتعتبر أوساكا ثاني أكبر مدينة في اليابان من حيث عدد السكان بعد طوكيو، وهي واحدة من المدن اليابانية التي تدعم مشاريع الكازينو بنشاط.

ويبحث مشغلو الكازينوهات العالميون عن فرص عمل في اليابان بعد أن قامت الدولة بإضفاء الشرعية على الكازينوهات في عام 2018، لكن العملية بطيئة وتخلت بعض الشركات بالفعل عن مثل هذه المحاولات، وفقا لصحيفة "وول ستريت جورنال".