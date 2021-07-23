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صندوق النقد الدولي يدرس بيع ممتلكاته من الذهب لتمويل الدول

23
JULY
2021
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قال صندوق النقد الدولي، اليوم الخميس، إنه يدرس بيع ممتلكاته من الذهب بالإضافة إلى خيارات أخرى لتعزيز برامج الإقراض المرتبطة بالوباء.
 
واشنطن- سبوتنيك. وأضاف صندوق النقد الدولي في بيان بشأن برامج الإقراض المرتبطة بالوباء: "أوصى العديد من المديرين باستكشاف مبكر لجميع خيارات التمويل، بما في ذلك تعبئة موارد التمويل الداخلية واستكشاف مبيعات الذهب قبل المرحلة الثانية".
 
لكنه أشار أيضًا إلى عدم وجود دعم ساحق للفكرة، وقال: "لم يؤيد عدد من أعضاء مجلس الإدارة مقترحات استخدام الذهب، مشيرين إلى التعقيد وطول الوقت المطلوبين لإكمال العملية وكذلك التأثيرات المحتملة على قوة الميزانية العمومية للصندوق".
 
وقال الصندوق إنه بحاجة إلى النظر في خيارات مختلفة للإقراض بالنظر إلى أن التزاماته تجاه البلدان منخفضة الدخل قد ارتفعت ثمانية أضعاف في عام 2020، لتصل إلى 13.2 مليار دولار، ولم تكن هناك علامات على حدوث تباطؤ خلال السنوات القليلة المقبلة.
 
وجاء في البيان: "من المتوقع أن يتم توفير الجزء الأكبر من المساعدة المالية المستقبلية من خلال ترتيبات الإقراض متعددة السنوات - وهو تحول عن نهج عام 2020، عندما تم تقديم معظم المساعدة من خلال تسهيلات التمويل الطارئة للصندوق".
 
يحتفظ صندوق النقد الدولي بنحو 90.5 مليون أوقية أو 2814.1 طن متري من الذهب في مستودعات محددة، وفقا لصحيفة وقائع للصندوق.
 
بناءً على التكلفة التاريخية، تقدر قيمة إجمالي حيازات الذهب لدى صندوق النقد الدولي بنحو 4.6 مليار دولار باستخدام أسعار الصرف في نهاية يناير/ كانون الثاني 2021. لكن بأسعار السوق الحالية، تبلغ قيمتها نحو 168.6 مليار دولار، باستخدام أسعار الصرف في نهاية يناير أيضا".
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