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"روس أوبورون اكسبورت" الروسية تكشف عن قيمة العقود الموقعة في "ماكس 2021"

23
JULY
2021
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كشفت "روس أوبورون اكسبورت"، الشركة المسؤولة عن معظم صادرات الأسلحة والمعدات العسكرية الروسية، عن حجم العقود التي أبرمتها في معرض "ماكس 2021" الدولي للطيران.
 
وقال ألكسندر ميخيف مدير الشركة الروسية للصحفيين اليوم الخميس، إن "روس أوبورون اكسبورت" وقعت عقودا لتصدير منتجات دفاعية في معرض "ماكس 2021" بقيمة مليار يورو.
 
وأضاف، أن الشركة وقعت 13 عقد تصدير خلال المعرض، وتتضمن حقيبة الطلبيات توريد طائرات Su-30SME ومروحيات  هليكوبتر Mi-35M و Mi-17V5 ورادار Protivnik-GE وVerba MANPADS.
 
وأشار إلى أن "روس أوبورون اكسبورت" خلال المعرض قدمت نماذج متقدمة لطائرات ومروحيات روسية ومعدات حرب إلكترونية مضادة للطائرات لأكثر من 30 وفدا من 20 دولة.
 
كذلك لفت إلى أن الوفود الأجنبية خلال المعرض أظهرت اهتماما بشراء مقاتلات MiG-35D و Su-30SME، بالإضافة إلى أنظمة الدفاع الجوي مثل منظومة الصواريخ Pantsir-S1.
 
وانطلقت يوم الثلاثاء الماضي فعاليات معرض الطيران الدولي "ماكس 2021"، وسط مشاركة دولية واسعة ومع مراعاة إجراءات الوقاية الصحية. ويجري المعرض هذا العام بنسخته الـ15 في مدينة جوكوفسكي من 20 وحتى 25 يوليو الجاري.
روسيا اليوم
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