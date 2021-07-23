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"تويتر" تسجل أسرع نمو للإيرادات منذ 2014 خلال الربع الثاني من العام الحالي

23
JULY
2021
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قفزت إيرادات شركة "تويتر" خلال الربع الثاني من هذا العام بوتيرة أفضل من المتوقع لها، مع تعافي الطلب على الإعلانات.
 
وأظهرت نتائج أعمال الشركة أن صافي الربح بلغ 65.6 مليون دولار في الثلاثة أشهر المنتهية في يونيو الماضي.
 
وبلغ نصيب السهم من الأرباح المعدلة 20 سنتا في الربع الثاني من العام الجاري، مقابل توقعات كانت تشير لتسجيل 7 سنتات.
 
وأظهرت نتائج الأعمال أن "تويتر" سجلت إيرادات بقيمة 1.19 مليار دولار، بزيادة 74% مقارنة بنفس الفترة قبل عام واحد، ومقارنة بتوقعات تسجيل 1.07 مليار دولار.
 
وقفزت عوائد الإعلانات إلى 1.05 مليار دولار في الربع الثاني من العام الجاري، ما يمثل ارتفاع بـ87% على أساس سنوي.
 
وصعد سهم "تويتر" في تعاملات ما بعد الإغلاق بنسبة 8%، بعد إعلان الشركة عن نتائج الربع الثاني وتسجيلها أسرع نمو للإيرادات منذ 2014.
روسيا اليوم
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