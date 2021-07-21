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"كش ملك".. بوتين يطلع على طائرة حربية ليس لها نظير في روسيا

21
JULY
2021
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اطلع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال جولته في معرض "ماكس 2021" الدولي للطيران الثلاثاء، على الطائرة الحربية الروسية الجديدة "كش ملك"، التي سيكشف الستار عنها في وقت لاحق اليوم.
 
وخلال زيارة جناح شركة "سوخوي" لصناعة الطائرات استمع الرئيس بوتين لشرح مفصل عن الطائرة الجديدة وعن مزاياها، حيث تم التأكيد على أنه لا يوجد نظير حتى الآن لها في روسيا.
 
وإلى الآن لم يتم الكشف عن المواصفات الفنية والتقنية للطائرة، إلا أنه بات من المعروف أنها من الجيل الخامس ومزودة بمحرك واحد.
 
وتجمع الطائرة الجديدة التي تحمل اسم Checkmate (كش ملك أو كش مات) بين الحلول والتقنيات المبتكرة، بما في ذلك دعم الذكاء الاصطناعي للطيار ما يضمن أداء طيران عالي.
 
والحد الأقصى للحمل القتالي 7.4 طن، وتصل سرعة المقاتلة إلى خانتين من الماخ، وتم تزويد المقاتلة بأنظمة استطلاع ضوئي وإلكتروني دائري.
 
ووفقا للمعلومات المتاحة فسيكون هناك 3 نماذج مختلفة من المقاتلة: فردية ومزدوجة وبدون طيار. ومن المخطط أن يبدأ تسليمها للعملاء في غضون خمس سنوات ونصف السنة.
 
ومن المقرر أن تكشف مؤسسة "روستيخ" الروسية عن الطائرة الحربية الجديدة في معرض "ماكس-2021" مساء اليوم في تمام الساعة 18:00 بتوقيت موسكو.
 
وانطلقت اليوم الثلاثاء فعاليات معرض الطيران الدولي "ماكس 2021"، وسط مشاركة دولية واسعة ومع مراعاة إجراءات الوقاية الصحية.
 
ويجري المعرض هذا العام بنسخته الـ15 في مدينة جوكوفسكي من 20 وحتى 25 يوليو الجاري، ولعموم الجمهور سيفتح المعرض أبوابه يوم غد (21 يوليو 2021).
روسيا اليوم
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