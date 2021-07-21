شركة عربية تتربع على العرش.. أفضل شركة طيران في العالم للعام 2021

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اختيرت الخطوط الجوية القطرية كأفضل شركة طيران في العالم للعام 2021، وذلك وفقا لتصنيف موقع AirlineRatings.com.

وقد أصدر الموقع المتخصص في مجال الطيران تصنيفه السنوي لأفضل شركات الطيران في العالم، وضمت القائمة 20 شركة طيران، منها 3 شركات عربية.

وبذلك تكون الخطوط الجوية القطرية قد أطاحت بشركة طيران نيوزيلندا وأصبحت أفضل شركة طيران في العالم، ويأتي ذلك في وقت تضرر فيه قطاع الطيران العالمي بشدة بسبب أزمة جائحة كورونا.

وأشاد موقع AirlineRatings.com بأداء الخطوط الجوية القطرية وذلك بسبب تفانيها ومواصلتها العمل خلال جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقال الموقع: "كي يتم تصنيف شركة طيران ضمن قائمة أفضل 20 شركة في العالم يجب أن تحقق الشركة تصنيف سلامة سبع نجوم وأن تظهر ريادتها في الابتكار لراحة الركاب".

وأشار الموقع إلى أن الخطوط الجوية القطرية كانت ضمن مجموعة من أوائل الشركات التي حققت ذلك ما ساعدها على تحقيق المركز الأول، وقد كانت الخطوط الجوية القطرية أول شركة طيران تكمل تدقيق السلامة التشغيلي (IOSA) أول شركة يتم تدقيقها بالكامل وتكون متوافقة مع إجراءات مكافحة Covid-19 من قبل كل من AirlineRatings و Skytrax.

كذلك حازت الخطوط الجوية القطرية على جائزة أفضل درجة أعمال وأفضل شركة طيران في الشرق الأوسط.

وبالإضافة للخطوط الجوية القطرية شملت قائمة أفضل 20 شركة طيران في العالم، الاتحاد للطيران وطيران الإمارات.