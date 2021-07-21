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ميزة جديدة لبطاقة "مير" البنكية الروسية.. "آبل باي" متاحة لحاملي البطاقة الروسية

21
JULY
2021
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بات بإمكان حاملي بطاقة "مير" البنكية الروسية اعتبارا من اليوم الثلاثاء القيام بعمليات الشراء باستخدام خدمة الدفع الإلكتروني "آبل باي" (Apple Pay) التابعة لشركة "آبل".
 
وجاء ذلك بحسب ما أعلنته الخدمة الصحفية لنظام الدفع الروسي "مير"، لكن خدمة "آبل باي" لبطاقة "مير" متاحة فقط لعملاء عدد من المصارف الروسية.
 
وبحسب "مير" فإن حاملي البطاقات المصرفية الصادرة عن المصارف التالية يمكنهم استخدام خدمة "آبل باي":
 
- سبيربنك
 
- في تي بي
 
- روسيلخزبانك
 
- بروم سفياز بنك
 
- بوتشتا بنك (مشروع مشترك بين في تي بي ومؤسسة البريد الروسية)
 
- سينتر إينفيست
 
- تينكوف بنك
 
- بريم سوتس بنك
 
وتم إنشاء منظومة "مير" في عام 2014 بعدما واجه عدد من البنوك الروسية مشاكل مع شركتي "فيزا" و"ماستركارد" على خلفية العقوبات الغربية المفروضة على موسكو.
روسيا اليوم
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