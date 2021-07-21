صادرات السيارات الصينية تسجل رقما شهريا قياسيا

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سجلت صادرات الصين من السيارات، في يونيو/حزيران الفائت، رقما قياسيا بفضل التعافي المتزايد في السوق العالمية، وفق ما أظهرت بيانات شركات الصناعة.

وصدّرت شركات صناعة السيارات الصينية ما إجماليه 158 ألف سيارة خلال الشهر الماضي، بزيادة 1.5 مرة على أساس سنوي، وزيادة بنسبة 5 في المائة عن شهر مايو/أيار، وفقا للجمعية الصينية لمصنعي السيارات.

وأظهرت بيانات الجمعية أن سيارات الطاقة الجديدة ساهمت بنسبة 11 في المائة من إجمالي الصادرات في يونيو. وفي النصف الأول من العام الحالي، تم تصدير ما إجماليه 828 ألف سيارة، بزيادة 1.1 مرة على أساس سنوي.

وارتفعت مبيعات السيارات في الصين بنسبة 25.6 في المائة على أساس سنوي لتتجاوز 12.89 مليون وحدة خلال النصف الأول من عام 2021، بينما بلغت حوالي 2.02 مليون وحدة في شهر يونيو، بانخفاض 12.4 في المائة على أساس سنوي، حسبما أظهرت بيانات صادرة عن الجمعية سابقا.