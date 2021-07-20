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البورصة اليابانية عند أدنى مستوى في 6 أشهر

20
JULY
2021
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انخفض المؤشر نيكي الياباني اليوم إلى أدنى مستوى في 6 أشهر، في ظل حالة من القلق من أن ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في العالم قد يخرج تعافيا اقتصاديا ناشئا عن مساره.
 
وتراجع المؤشر نيكي 0.96 بالمئة ليغلق عند 27388.16 نقطة، وهو أدنى مستوياته منذ السادس من يناير 2021. كما خسر المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.96 بالمئة إلى 1888.89 نقطة. وتراجع كلا المؤشرين للجلسة الخامسة على التوالي.
 
والليلة الماضية، انخفضت المؤشرات الأمريكية الرئيسية الثلاثة للأسهم انخفاضا حادا، فيما سجل المؤشران "ستاندرد أند بورز" و"ناسداك" أكبر انخفاض بالنسبة المئوية في يوم واحد منذ منتصف مايو 2021، إذ يخشى المستثمرون تجدد إجراءات الإغلاق المرتبطة بكوفيد-19 وطول مدة التعافي الاقتصادي.
 
وفي ظل ارتفاع الإصابات بكوفيد-19 في طوكيو، الخاضعة الآن لرابع حالة طوارئ، ثمة قلق عام آخذ في التنامي من أن تؤدي استضافة دورة الألعاب الأوليمبية بطوكيو وتوافد عشرات الآلاف من الزائرين من الخارج إلى تسريع معدلات الإصابة في العاصمة اليابانية وانتشار سلالات أشد عدوى أو مسببة للوفاة بشكل أكبر.
Reuters
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