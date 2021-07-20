بوتين يشيد بتراجع معدلات البطالة في روسيا

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أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن معدل البطالة في روسيا عاد بشكل تقريبي إلى مستواه في 2019، أي قبل اندلاع أزمة فيروس كورونا المستجد.

وأشار الرئيس الروسي، خلال اجتماع حكومي عقد اليوم الاثنين حول التنمية الاستراتيجية والمشروعات الوطنية، إلى أن معدل البطالة في روسيا يبلغ الآن 4.9%، مشددا على أن معدل البطالة في 2019 كان عند مستوى 4.7%.

وقال بوتين خلال اجتماع مجلس التنمية الاستراتيجية والمشروعات الوطنية: "خلف مؤشرات الاقتصاد الكلي يجب أن نرى دائما الإنسان ومشاكله، لقد عاد معدل البطالة بالفعل إلى معايير 2019، حينها بلغ 4.7%، أما الآن فهو عند 4.9%".

وأضاف: "هذا الرقم متوسط إحصائيات، ونحن نتفهم أن الكثير من الناس ما زالوا يواجهون صعوبات في العثور على وظيفة".

ولفت إلى أن الاقتصاد الروسي في 2021 من المتوقع أن يسجل نموا بنحو 4%، وأكد الرئيس الروسي على ضرورة استخدام مثل هذا الاتجاه الإيجابي في الاقتصاد لتحسين مستويات معيشة المواطنين الروس.

وأشار إلى أن روسيا بحاجة إلى زيادة وتيرة التغييرات في الاقتصاد، وفي المجال الاجتماعي والبيئة والتحول الرقمي ووضع أهداف أكثر طموحا.