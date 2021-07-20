living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بوتين يشيد بتراجع معدلات البطالة في روسيا

20
JULY
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن معدل البطالة في روسيا عاد بشكل تقريبي إلى مستواه في 2019، أي قبل اندلاع أزمة فيروس كورونا المستجد.
 
وأشار الرئيس الروسي، خلال اجتماع حكومي عقد اليوم الاثنين حول التنمية الاستراتيجية والمشروعات الوطنية، إلى أن معدل البطالة في روسيا يبلغ الآن 4.9%، مشددا على أن معدل البطالة في 2019 كان عند مستوى 4.7%.
 
وقال بوتين خلال اجتماع مجلس التنمية الاستراتيجية والمشروعات الوطنية: "خلف مؤشرات الاقتصاد الكلي يجب أن نرى دائما الإنسان ومشاكله، لقد عاد معدل البطالة بالفعل إلى معايير 2019، حينها بلغ 4.7%، أما الآن فهو عند 4.9%".
 
وأضاف: "هذا الرقم متوسط إحصائيات، ونحن نتفهم أن الكثير من الناس ما زالوا يواجهون صعوبات في العثور على وظيفة".
 
ولفت إلى أن الاقتصاد الروسي في 2021 من المتوقع أن يسجل نموا بنحو 4%، وأكد الرئيس الروسي على ضرورة استخدام مثل هذا الاتجاه الإيجابي في الاقتصاد لتحسين مستويات معيشة المواطنين الروس.
 
وأشار إلى أن روسيا بحاجة إلى زيادة وتيرة التغييرات في الاقتصاد، وفي المجال الاجتماعي والبيئة والتحول الرقمي ووضع أهداف أكثر طموحا.
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout