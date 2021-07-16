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انخفاض أسعار النفط بسبب توقعات بزيادة إنتاج "أوبك"

16
JULY
2021
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انخفضت أسعار النفط، اليوم الجمعة، إذ أثارت التوقعات بزيادة الإمدادات مخاوف المستثمرين، فيما من المرجح أن ترفع أوبك الإنتاج تماشيا مع انتعاش محتمل للطلب مع تعافي المزيد من الدول من الجائحة.
 
وحسب "رويترز"، نزل خام برنت تسليم سبتمبر/أيلول 20 سنتا إلى 73.27 دولار للبرميل بحلول الساعة 05:44 بتوقيت غرينتش، ويتجه لخسارة 3 بالمئة هذا الأسبوع بعد يومين من الانخفاضات الشديدة، وهو أكبر انخفاض أسبوعي منذ مايو/أيار.
 
كما هبط الخام الأمريكي تسليم أغسطس/آب 19 سنتا إلى 71.46 دولار للبرميل، وهو في طريقه للانخفاض بنحو 4 المئة هذا الأسبوع، في أكبر تراجع أسبوعي منذ مارس/آذار.
 
وكانت الإمارات ومنظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) قد توصلتا، الأربعاء الماضي، إلى حل وسط بشأن صفقة إنتاج النفط، يتمثل بزيادة مستوى الإنتاج الأساسي لأبوظبي إلى 3.65 مليون برميل يوميا.
 
كما تمسكت "أوبك" بتوقعاتها بشأن انتعاش قوي للطلب العالمي على النفط فيما تبقى من 2021 وتوقعت أن يرتفع استخدام النفط أكثر في 2022 إلى ما يماثل معدلات ما قبل الجائحة، وذلك بقيادة نمو في الصين والهند.
 
وقالت منظمة البلدان المصدرة للبترول في تقريرها الشهري أمس الخميس إن الطلب سيرتفع العام المقبل 3.4 بالمئة إلى 99.86 مليون برميل يوميا، بمتوسط يزيد على 100 مليون برميل يوميا في النصف الثاني من 2022.
 
وأضافت المنظمة أن الطلب على النفط بلغ في المتوسط 99.98 مليون برميل يوميا في 2019.
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