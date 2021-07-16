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شرطة دبي تختار التعاون مع شركة درونات إسرائيلية لتعزيز الأمن

16
JULY
2021
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أفاد موقع "إسرائيل ديفسنس" بأن شرطة دبي اختارت شركة الدرونات Aerobotics الإسرائيلية، بهدف تسريع الاستجابة لدعوات الطوارئ في المدينة.
 
ووفق الموقع فإن هذه الطريقة ستغير النظرة لعمل الأجهزة الأمنية في أنحاء العالم، حيث "لا مزيد من إرسال الدوريات غير الضرورية لقوات الأمن، بل إطلاق أسطول المسيرات الأتوماتيكية السريعة والفعالة إلى أي مكان بسرعة وبتكلفة أقل".
 
من الجدير ذكره، أن منظومة المسيرات التابعة لشركة Aerobotics، يتم تطويرها وإنتاجها في إسرائيل، وسبق أن راكمت تجارب عملية في أستراليا وسنغافورة وأمريكا.
 
ولفت الموقع إلى أنه تم اختيار المعرض العالمي إكسبو 2020 ليكون الحدث الافتتاحي لهذا التعاون، وهو معرض دولي يقام مرة كل 4 سنوات.
 
وكان الشيخ محمد بن راشد حاكم دبي أعلن أمس تدشين منصة Drone Box، وهي عبارة عن منصات لإطلاق الطائرات بدون طيار موزعة في الإمارة لخفض زمن الاستجابة للبلاغات الجنائية والمرورية على أن يتم إطلاق الخدمة خلال إكسبو دبي.
روسيا اليوم
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