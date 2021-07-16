أكبر منجم ذهب يدر ملايين الدولارات على مصر

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كشف مدير عام الشركة الفرعونية لمناجم الذهب "سنتامين مصر" يوسف الراجحي، أن حصة مصر الإجمالية من أرباح مشروع ذهب السكري تقارب 550 مليون دولار حتى الآن.

وأكد الراجحي انتظام عمليات الإنتاج من مشروع ذهب السكري حاليا، تنفيذًا للخطة المستهدفة بإنتاج ما يتراوح من 400 إلى 430 ألف أوقية بختام العام الحالي، مضيفا أنه يتم العمل وفقا لخطة سنوية محددة مسبقا لعدم تأثر الإنتاج.

ويقع منجم السكري في الصحراء الشرقية، ووقعت هيئة الثروة المعدنية مع الشركة الفرعونية لمناجم الذهب اتفاقية عام 1994، وتم الإعلان عن الكشف التجاري، وتأسيس شركة لتنفيذ العمليات تحت اسم "السكري لمناجم الذهب"، وبدأت الإنتاج عام 2010 ككيان مشترك.

وعلى صعيد أحدث تطورات العمل بالمناطق الجديدة التي فازت بها الشركة في مزايدة الذهب التي طرحت العام الماضي، قال الراجحي إن سنتامين حصلت على العديد من المناطق، ويتم التفاوض حاليا مع وزارة البترول وجار استيفاء بعض الاستفسارات والشروط قبل التوقيع النهائي.

ولفت الراجحي إلى أن بعض المناطق التي فازت الشركة بها قريبة من مشروع السكري، وتم عمل بعض الدراسات عليها من قبل.

يذكر أنه تم طرح المزايدة العالمية للذهب عام 2020 في جولتها الأولى، بإجمالي 320 قطاعا على مساحة حوالي 56 ألف كم2 في الصحراء والشرقية والبحر الأحمر، وحظيت باهتمام 23 شركة اشترت حزم المعلومات، تقدم منها 17، وفاز 11 بنحو 82 قطاعا على مساحة 14 ألف كم2 بالصحراء الشرقية، بالتزام استثمارات بحد أدنى 60 مليون دولار في مراحل البحث الأولى، منها 7 شركات عالمية منها سنتامين الأسترالية، وباريك جولد الكندية، و4 شركات مصرية.

وكان الراجحي كشف الشهر الماضي أن إجمالي مصروفات مشروع السكري منذ بدء العمل به وحتى الآن بلغ حوالى 4.5 مليار دولار.

وكانت "سنتامين العالمية"، كشفت في تقرير لها مؤخرا عن حجم نفقاتها الرأسمالية المرصودة للعام الحالي بواقع 225 مليون دولار، بما في ذلك نفقات تحسين برنامج التعدين وتطويره وزيادة معدلات الحفر والنمو.