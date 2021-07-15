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الإنتاج الصناعي في الاتحاد الأوروبي يسجل خلال شهر مايو تراجعا أكثر من المتوقع

15
JULY
2021
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تراجع الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو في شهر مايو/ أيار الماضي بأكثر مما هو متوقع مدفوعا بصفة أساسية بهبوط إنتاج السلع الاستهلاكية غير المعمرة مثل المواد الغذائية والملابس، حسبما أظهرت بيانات اليوم الأربعاء.
 
وأفاد مكتب الإحصاء الأوروبي "يوروستات" بإن الإنتاج الصناعي في 19 دولة تتعامل باليورو انخفض بنسبة واحد بالمئة على أساس شهري بينما توقع اقتصاديون تراجعا بنسبة 0.2 بالمئة، بحسب رويترز.
 
يأتي ذلك رغم تسجيل الإنتاج الصناعي زيادة كبيرة على أساس سنوي مع تعافي الاقتصاد من أسوأ مرحلة من جائحة كوفيد-19 في عام 2020. ولكن الزيادة التي بلغت 20.5 بالمئة هي أقل من متوسط توقعات الاقتصاديين عند 22.2 بالمئة، كما تباطأت وتيرة التعافي بعد زيادة 39.4 بالمئة في أبريل/ نيسان مقارنة بها قبل عام.
يذكر أن السلع الاستهلاكية غير المعمرة سجلت أكبر هبوط شهري بلغ 2.3 بالمئة وهو أول تراجع هذا العام والأكبر منذ أبريل/ نيسان 2020، وهبط إنتاج السلع الرأسمالية 1.6 بالمئة ومن بينها الآلات مما قد يشير لتراجع الإنتاج في المستقبل.
 
وانخفض إنتاج الطاقة 1.9 بالمئة على أساس شهري بينما ارتفع إنتاج السلع الاستهلاكية المعمرة ومن بينها السيارات والبرادات 1.6 بالمئة.
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