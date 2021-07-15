تسارع معدل التضخم المالي السنوي في أمريكا للمرة الأولى منذ 2008

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أعلنت وزارة العمل الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن أسعار المواد الاستهلاكية في الولايات المتحدة ارتفعت، في يونيو/حزيران الفائت، بنسبة 5.4%، على أساس سنوي.

موسكو - سبوتنيك. وأشارت الوزارة إلى أن ارتفاع الأسعار، في يونيو، من حيث القيمة السوقية، وصل إلى رقم قياسي؛ وذلك منذ أغسطس/آب 2008، عندما بلغ المؤشر 5.4%.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن معدل التضخم السنوي يتزايد، منذ بداية العام، دون توقف.

وتوقع محللون -استطلعت بوابة "ديلي أف إكس" آراءهم- حدوث تباطؤ في نمو الأسعار حتى 4.9%، على أساس سنوي، و0.4%، على أساس شهري.