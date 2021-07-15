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ارتفاع التضخم في بريطانيا لأعلى مستوى منذ أغسطس 2018

15
JULY
2021
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واصل معدل التضخم في بريطانيا ارتفاعه ليصل إلى 2.5% في يونيو على أساس سنوي وهو أعلى مستوى منذ أغسطس 2018 ، مقابل بلوغه 2.1% في مايو، وجاءت الارتفاعات بسبب نمو أسعار المواد الغذائية والسيارات المستعملة والملابس والأحذية بشكل أساسي.
 
ويتجاوز التضخم حاليا معدل التضخم المستهدف من بنك انجلترا وهو 2%، علما أن بنك انجلترا توقع أن يتجاوز التضخم 3% مع إعادة فتح الاقتصاد، مؤكدا أن الارتفاع سيكون مؤقتا.
 
وقد تسارع معدل التضخم بشكل حاد منذ مارس مع بدء الحكومة البريطانية الرفع التدريجي للقيود المفروضة بسبب فيروس كورونا ومن المقرر إعادة فتح الاقتصاد بالكامل يوم الاثنين المقبل.
 
وكانت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة ارتفعت بأكبر قدر في 13 عاما في يونيو/حزيران في ظل قيود على الإمدادات واستمرار انتعاش في تكاليف الخدمات المرتبطة بالسفر من مستويات متدنية ناجمة عن الوباء في الوقت الذي يكتسب فيه تعافي الاقتصاد زخما.
 
وقالت وزارة العمل الأميركية، أمس الثلاثاء، إن مؤشر أسعار المستهلكين زاد 0.9% الشهر الماضي، في أكبر ارتفاع منذ يونيو/حزيران 2008، بعد أن تقدم 0.6 بالمئة في مايو/أيار.
 
وفي الاثني عشر شهرا حتى يونيو/حزيران، قفز مؤشر التضخم الأميركي 5.4% في أكبر ارتفاع منذ أغسطس/آب 2008 وعقب زيادة 5% في الاثني عشر شهرا حتى مايو/أيار.
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