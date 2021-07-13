السيسي: علينا التوسع في استخدام الغاز الطبيعي بوسائل النقل

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وجّه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالتوسع في استخدام وسائل النقل التي تعتمد على الغاز الطبيعي كوقود بديل، خاصة الحافلات والشاحنات، بالنظر إلى المردود الاقتصادي والبيئي لتلك المركبات.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي، الاثنين، إن السيسي أمر بتعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص ذات الخبرة المتميزة في هذا الإطار.

ويأتي هذا التوجه "لمواكبة التطور المتنامي عالميا في الاعتماد على الوقود النظيف، فضلا عن الاستمرار في تطوير البنية التحتية ذات الصلة من محطات الشحن والصيانة"، وفق راضي.

ووجّه السيسي كذلك بـ"التوسع في جهود إنتاج حافلات النقل العام والمركبات التي تعمل بطاقة الكهرباء، بالتعاون بين وزارة الإنتاج الحربي والقطاع الخاص، مع الالتزام بمبدأ التوطين المحلي لصناعة مستلزمات الإنتاج كهدف أساسي، ووفقا لاشتراطات الجودة وأعلى المعايير العالمية".

وقال راضي إن التوجيهات جاءت في اجتماع عقده الرئيس المصري مع مدير إدارة المركبات بالقوات المسلحة اللواء كامل وفائي، ومساعده اللواء محمد عبد الفتاح، ورجل الأعمال كريم غبور رئيس مجلس إدارة شركة "إم سي في" لصناعة الحافلات والشاحنات.

وأضاف المتحدث أن "الاجتماع تناول استعراض جهود الدولة في تطوير مركبات النقل العام والنقل الثقيل بمختلف أنواعها، بالاعتماد على مصادر الطاقة البديلة، خاصة الغاز الطبيعي والكهرباء".

وشهد الاجتماع "استعراض التعاون بين الدولة بقطاعاتها المتخصصة مع القطاع الخاص، ومنها شركة (إم سي في)، لإنتاج شاحنات النقل الثقيل التي تعمل بالغاز الطبيعي والكهرباء، على نحو يلائم متطلبات السوق المحلي".