تذبذب أسعار النفط في ظل انخفاض المخزونات الأمريكية ومأزق "أوبك+"

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في ظل تفاؤل نابع من انخفاض المخزونات الأمريكية وضبابية بشأن الإمدادات العالمية يغذيها مأزق تعاني منه "أوبك+"، تباينت أسعار النفط، اليوم الجمعة، وما زالت تمضي صوب تكبد خسارة أسبوعية.

وحسب "رويترز"، ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في الساعة 04:42 بتوقيت غرينتش، 6 سنتات أو ما يعادل 0.1 في المئة إلى 73 دولارا للبرميل.

بينما تتجه أسعار النفط صوب تكبد خسارة أسبوعية بنحو 3 في المئة، إذ يدفعها للنزول انهيار محادثات بشأن الإنتاج بين منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا أو المجموعة المعروفة باسم "أوبك+".

ووفقا للخبراء، فإن "الأسواق تفتقد وجود اتجاه واضح بسبب الضبابية التي تكتنف إنتاج أوبك+ بعد أغسطس/آب"، مشيرين إلى أن "انخفاض المخزونات الأمريكية عامل إيجابي، لكنه قد يكون ظاهرة مؤقتة".

وأضافوا أن "فرض إغلاقات عامة جديدة لمكافحة الجائحة قد يبطئ التعافي في السفر والطلب على وقود الطائرات".

ووفقا لـ"رويترز"، فإن المكاسب في أسعار النفط كبحتها مخاوف من أن أعضاء مجموعة "أوبك+" قد يتخلون عن قيود الإنتاج التي اتبعوها خلال الجائحة بسبب انهيار محادثات بين السعودية والإمارات وهما منتجان كبيران للخام.

والحليفان الخليجيان في "أوبك" على خلاف بشأن اتفاق مقترح من شأنه ضخ المزيد من النفط في السوق.