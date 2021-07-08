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الطاقة الأمريكية ترفع توقعاتها لمتوسط سعر خام برنت لعام 2021

8
JULY
2021
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رفعت إدارة معلومات الطاقة في وزارة الطاقة الأمريكية، اليوم الأربعاء، توقعاتها لمتوسط سعر النفط ماركة برنت للعام الجاري إلى 68.78 دولار للبرميل بعد أن كان 65.19 دولار.
 
كما رفعت إدارة معلومات الطاقة توقعاتها لسعر النفط ماركة برنت للعام المقبل إلى 66.64 دولار للبرميل من 60.49 دولار في توقعات سابقة.
 
بالإضافة إلى ذلك، فقد رفعت توقعاتها لمتوسط سعر برميل النفط ماركة غرب تكساس الوسيط لعام 2021 إلى 65.85 دولار للبرميل بعد أن توقعت في شهر حزيران/يونيو أن يصبح السعر 61.85 دولار للبرميل، في حين رفعت توقعاتها لسعر البرميل لعام 2022 ليصبح 62.97 دولار مقابل 56.74 في توقعات سابقة.
 
ورفعت إدارة معلومات الطاقة بوزارة الطاقة الأمريكية، توقعاتها بشأن متوسط إنتاج النفط في البلاد بحلول نهاية العام الحالي بمقدار 20 ألف برميل يوميا، ليبلغ 11.1 مليون برميل يوميا.
 
كما رفعت توقعاتها لمتوسط إنتاج النفط في البلاد للعام القادم بمقدار 60 ألف برميل، ليبلغ 11.85 مليون برميل يوميا.
 
هذا وكانت قد رفعت وزارة الطاقة في حزيران/يونيو المنصرم، توقعاتها لمتوسط إنتاج النفط في البلاد لعام 2021 حتى 11.08 مليون برميل يوميا، وخفضت توقعاتها لعام 2022 حتى 11.79 مليون برميل يومياً.
 
وكان متوسط إنتاج النفط في الولايات المتحدة قد بلغ في العام الماضي 11.31 مليون برميل يوميا.
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