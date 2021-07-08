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وسط جحيم كورونا الفتاك.. كيف زادت ثروات أغنياء الهند؟

8
JULY
2021
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على الرغم من الأثر الكارثي لفيروس كورونا على الاقتصاد الهندي، إلا أن بيانات حديثة أظهرت ارتفاع ثروات الأغنياء في الهند بشكل ملحوظ.
وذكر موقع "سي إن إن" الأميركي أنه في الوقت الذي يكافح فيه الهنود للعيش على بضعة دولارات في اليوم بسبب تداعيات كورونا، أصبح الأثرياء في البلاد أكثر ثراء وتأثيرا.
 
ووفق مؤشر "بلومبرغ" للمليارديرات، فإن مجموع ثروات أثرياء الهند ارتفعت بعشرات مليارات الدولارات خلال العام الماضي.
 
وكشف المؤشر أن ثروة الهندي موكيش أمباني، رئيس مجلس إدارة مجموعة "ريلاينس إندستريز"، ارتفعت لأكثر من 80 مليار دولار، بزيادة حوالي 15 مليار دولار عن العام الماضي.
 
كيف تستطيع الاستفادة من أزمة كورونا؟
 
 
وأوضحت "بلومبرغ" أن أمباني يعد أغنى أغنياء الهند، كما أنه يأتي في المركز 12 ضمن قائمة أثرياء العالم.
 
ويأتي بعده غاوتام آداني، مؤسس مجموعة "آداني"، الذي ارتفعت ثروته الآن إلى 55 مليار دولار، بزيادة نحو 13 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي.
 
أما أزيم بريمجي، مؤسس شركة "Wipro Limited"، فقد بلغت ثروته نحو 32 مليار دولار. ويأتي في المركز 44 عالميا، حسب تصنيف "بلومبرغ".
 
يشار إلى أن الهند عانت من "ركود نادر" العام الماضي، بعد إغلاق استمر قرابة أربعة أشهر للحد من انتشار "كوفيد-19".
 
وفي وقت بدأت فيه اقتصادات الدول تتعافى شيئا فشيئا هذا العام، اقتربت أرقام البطالة في الهند من مستويات قياسية في شهر مايو بعد الارتفاع الهائل في حالات كورونا.
 
وكان راكيش كوتشار، كبير الباحثين في مركز "بيو" للأبحاث، قال في مارس الماضي: "من المقدر أن عدد الفقراء في الهند (بدخل دولارين أو أقل في اليوم) زاد بمقدار 75 مليون بسبب ركود كوفيد-19". ويعتقد أن هذه الزيادة ارتفعت أكثر بعد موجة كورونا الثانية وتداعياتها الاقتصادية.
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