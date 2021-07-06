مؤشرات البورصة الأمريكية تبلغ مستويات غير مسبوقة

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سجلت مؤشرات "وول ستريت"، الجمعة، ارتفاعا لمستويات قياسية جديدة إذ أغلق ستاندرد آند بورز على زيادة لليوم السابع على التوالي.

جاء ذلك بعد أن أظهرت بيانات الوظائف ليونيو/ حزيران نشاطا قويا للتوظيف، إذ بلغ ستاندرد آند بورز وداو وناسداك مستويات غير مسبوقة، بحسب رويترز.

وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 152.82 نقطة بما يعادل 0.44 في المئة إلى 34786.35 نقطة، وأغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 مرتفعا 32.4 نقطة أو 0.75 في المئة إلى 4352.34 نقطة.

وزاد المؤشر ناسداك المجمع 116.95 نقطة أو 0.81 بالمئة إلى 14639.33 نقطة.

وعلى أساس أسبوعي، تقدم ستاندرد آند بورز 1.7 في المئة، وربح داو واحدا في المئة، وصعد ناسداك 1.9 في المئة.