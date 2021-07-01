living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

تراجع إنتاج ومخزونات النفط في الولايات المتحدة

1
JULY
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
كشفت بيانات حديثة، اليوم الأربعاء، عن تراجع  إنتاج الولايات المتحدة من النفط الخام بمقدار 19 ألف برميل يوميا، خلال أبريل/ نيسان الماضي، ليسجل 11.169 مليون برميل يوميا، بضغط من هبوط الإنتاج في منطقة خليج المكسيك.
 
وجاء في تقرير شهري نقلته وكالة "رويترز"، أن الإنتاج من الحقول البحرية في الخليج تراجع نحو 92 ألف برميل يوميا في أبريل مقارنة بالشهر السابق، فيما ارتفع الإنتاج من الحقول البرية في أكبر ولايتين نفطيتين؛ تكساس وداكوتا الشمالية.
 
على جانب آخر، كشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، اليوم، عن تراجع مخزونات الخام في الولايات المتحدة بمقدار 6.7 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 25 يونيو/ حزيران الجاري، حسبما ذكرت بوابة "أرقام" المالية.
 
في وقت سابق من اليوم أفاد تقرير سري، اطلعت عليه "رويترز"، بأن لجنة تابعة لـ"أوبك +" حذرت من "عدم يقين كبير" وخطر حدوث اختلال محتمل في سوق النفط العالمية بعد أبريل 2022.
 
كما أظهر التقرير أن اللجنة، المعروفة باسم اللجنة الفنية المشتركة، تتوقع فائضا من النفط بحلول نهاية 2022 بموجب تصورات مختلفة لوضع العرض والطلب في سوق النفط.
 
كما أكدت اللجنة الفنية المشتركة لـ"أوبك +" أن إجمالي الإنتاج الزائد لها ارتفع إلى 3.94 مليون برميل يوميا في مايو/ أيار من 3.68 مليون برميل يوميا في أبريل/ نيسان.
Sputnik News
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout