تراجع إنتاج ومخزونات النفط في الولايات المتحدة

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كشفت بيانات حديثة، اليوم الأربعاء، عن تراجع إنتاج الولايات المتحدة من النفط الخام بمقدار 19 ألف برميل يوميا، خلال أبريل/ نيسان الماضي، ليسجل 11.169 مليون برميل يوميا، بضغط من هبوط الإنتاج في منطقة خليج المكسيك.

وجاء في تقرير شهري نقلته وكالة "رويترز"، أن الإنتاج من الحقول البحرية في الخليج تراجع نحو 92 ألف برميل يوميا في أبريل مقارنة بالشهر السابق، فيما ارتفع الإنتاج من الحقول البرية في أكبر ولايتين نفطيتين؛ تكساس وداكوتا الشمالية.

على جانب آخر، كشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، اليوم، عن تراجع مخزونات الخام في الولايات المتحدة بمقدار 6.7 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 25 يونيو/ حزيران الجاري، حسبما ذكرت بوابة "أرقام" المالية.

في وقت سابق من اليوم أفاد تقرير سري، اطلعت عليه "رويترز"، بأن لجنة تابعة لـ"أوبك +" حذرت من "عدم يقين كبير" وخطر حدوث اختلال محتمل في سوق النفط العالمية بعد أبريل 2022.

كما أظهر التقرير أن اللجنة، المعروفة باسم اللجنة الفنية المشتركة، تتوقع فائضا من النفط بحلول نهاية 2022 بموجب تصورات مختلفة لوضع العرض والطلب في سوق النفط.

كما أكدت اللجنة الفنية المشتركة لـ"أوبك +" أن إجمالي الإنتاج الزائد لها ارتفع إلى 3.94 مليون برميل يوميا في مايو/ أيار من 3.68 مليون برميل يوميا في أبريل/ نيسان.