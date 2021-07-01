ما هي أكبر الدول المنتجة للذهب في العالم؟ وما إنتاج البلدان العربية منه؟

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كونه أحد أندر العناصر في العالم، إذ يشكل ما بين 0.001 و0.006 جزء في المليون من قشرة الأرض، يحظى الذهب بقيمة عالية للغاية، تجعله أداة مناسبة للزينة والتفاخر وأيضا للاستثمار وادخار الأموال.

وفقا للبيانات الصادرة هذا الشهر من قبل مجلس الذهب العالمي، بلغ إنتاج مناجم الذهب حول العالم في عام 2020، نحو 3478.1 طن (أو ما يعادل 122.7 مليون أوقية)، بانخفاض طفيف للعام الثاني على التوالي، وبعد ارتفاعه على مدار السنوات القليلة الماضية.

بالنظر إلى التغيرات التي طرأت على البلدان المنتجة، فقد كانت جنوب أفريقيا في وقت من الأوقات الرائد العالمي في إنتاج الذهب، حيث استخرجت أكثر من 1000 طن في عام 1970، ولكن منذ ذلك الحين انخفض إنتاجها بسرعة، وفي العام الماضي خرجت من قائمة أكبر 10 منتجين.

إلى جانب خروج جنوب إفريقيا من المراكز العشرة الأولى، شهدت القائمة بعض التغييرات الطفيفة الأخرى مقارنة بعام 2019، حيث اختفت بيرو أيضا، ما أفسح المجال لأوزبكستان بالتقدم، وظلت غانا الدولة الأفريقية الوحيدة التي ظهرت في قائمة العشرة الأوائل.

يعد تعدين الذهب عملا تجاريا عالميا يجري في كل قارة، باستثناء القارة القطبية الجنوبية، ويتم استخراج الذهب من مناجم ذات أنواع وأحجام مختلفة على نطاق واسع.

وكانت الصين أكبر منتج في العالم في عام 2020 حيث شكلت وحدها نحو 11% من إجمالي الإنتاج العالمي، وفقا لبيانات مجلس الذهب العالمي.

ضمت القائمة المكونة من 43 دولة، 3 دول عربية فقط، وكانت السودان بين أكبر 20 منتج كما هو موضح بالأسفل.

إنتاج البلدان السنوي (بالطن):

الصين 368.3

روسيا 331.1

أستراليا 327.8

أمريكا 190.2

كندا 170.6

غانا 138.7

البرازيل 107.0

أوزباكستان 101.6

المكسيك 101.6

إندونيسيا 100.9

جنوب أفريقيا 99.2

بيرو 97.8

مالي 93.8

بوركينا فاسو 93.4

السودان 83.8

كازاخستان 78.4

الكونغو 60.9

غينيا 56.9

كولومبيا 53.6

بابوا غينيا الجديدة 53.1

إلى جانب السودان، ضمت القائمة الكاملة للمجلس، موريتانيا ومصر في المركزين 35 و36 على التوالي، حيث إنتاج كل منهما 15.6 طن و14.1 طن على الترتيب.