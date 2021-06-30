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رجل أعمال سعودي يعرض شقته بنيويورك للبيع كأغلى مبيعات العقارات السكنية بالولايات المتحدة

30
JUNE
2021
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أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" بأن قطب التجزئة والعقارات السعودي، فواز الحكير، يخطط لبيع شقته في مدينة نيويورك الأمريكية مقابل 170 مليون دولار (638 مليون ريال)، وفق أشخاص مطلعين.
 
وأشارت "وول ستريت جورنال" أن رجل الأعمال السعودي يعرض شقته مقابل ضعف ما دفعه في عام 2016 لشرائها.
 
وأوضحت الصحيفة أنه إذا تم بيع هذه الشقة مقابل هذا المبلغ، فسيكون العقار من بين أغلى العقارات التي تم بيعها على الإطلاق في البلاد، لافتة إلى أن الشقة تقع في ناطحة سحاب بمنطقة 432 بارك أفنيو، وهي أحد أفخم المجمعات السكنية في نيويورك، كما يذكر أن هذه الوحدة السكنية تقع في الطابق 96، وتزيد مساحتها على 8000 قدم مكعب، وبها 6 غرف نوم.
 
وبحسب "وول ستريت جورنال"، تتزامن هذه الأخبار مع الارتفاع العام في سوق العقارات الفاخرة في المدينة، والذي أهلك بسبب أزمة جائحة كورونا، ولكنه انتعش بشكل كبير مؤخرا، إذ  تم بيع شقتين سكنيتين في حي "220 Central Park South" المجاور مقابل 157.5 مليون دولار، في واحدة من أغلى مبيعات العقارات السكنية في المدينة.
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