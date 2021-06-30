living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

مصر.. ما هي الصكوك السيادية التي وافق عليها البرلمان؟

30
JUNE
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
وافق مجلس النواب المصري الاثنين على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الصكوك السيادية نهائيا، والتي تعد إحدى أدوات التمويل الجديدة لدعم الاقتصاد ورفع العبء عن الموازنة العامة للدولة.
 
وحددت المادة الثانية من مشروع القانون، استخدام تلك الصكوك، في تمويل المشروعات الاستثمارية والاقتصادية والتنموية المدرجة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة.
 
كما نص مشروع القانون، أن يكون الحد الأقصى لمدة الصك السيادي ثلاثين عامًا، ويجوز إعادة التصكيك بعد نهاية مدته الأصلية لمدة أو لمدد مماثلة وفقًا لأحكام هذا القانون.
 
فما هي الصكوك السيادية، ولماذا وافق البرلمان المصري عليها، وهل سيؤدي تطبيقها إلى ازدهار الاقتصاد المصري؟
 
وللإجابة على تلك التساؤلات، قال الدكتور أحمد سعيد، الخبير الاقتصادي وأستاذ القانون التجاري بالجامعة البريطانية، إن الصكوك السيادية هي أوراق مالية حكومية، قابلة للتداول تصدر لمدة محددة، لا تزيد على ثلاثين عامًا، وتمثل حصصًا شائعة في حقوق منفعة الأصول.
 
وأضاف، سعيد، في تصريحات خاصة، لموقع " سكاي نيوز عربية" أن الصكوك السيادية أو الإسلامية، أداة تمويل أثبتت نجاحها عالميا، كما أنها تحظى بشعبية كبيرة، حيث تعتمدها أكثر من 70 دوله في العالم، أبرزها بريطانيا والسعودية والإمارات، وأن حجم إصدارات تلك الصكوك يتجاوز 2.7 تريليون دولار، مضيفا، أن تلك الصكوك تكون متوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية، ما يمكنها من جذب شريحة ضخمة من المستثمرين، الذين لا يفضلون التعامل مع البنوك.
 
وحول المزايا التي ستوفرها الصكوك للمواطن المصري، أوضح، الخبير الاقتصادي، أن الصكوك السيادية، تمثل فرصة واعدة للمواطن البسيط، للاستثمار في المشروعات التي تدشنها الدولة، والحصول على أرباح تفوق أرباح البنوك، مع ما تكفله تلك الصكوك من إعادة المبلغ المدفوع فيها للمواطن بالكامل في نهاية مدة الصك، فضلا عن أن هذه الصكوك تتماشى مع الوازع الديني لدى عديد من المواطنين الراغبين في الاستثمار في مشروعات على مبدأ المكسب والخسارة.
 
وأشار، الخبير الاقتصادي، إلى أن فكرة طرح الصكوك في البورصة، سوف تؤدي إلى ارتفاع قيمتها، إذا كان المشروع الصادر عنه الصك من المشروعات الناجحة التي تقدم أرباحا متزايدة، بما يمكن المواطن من الحصول على أموال طائلة، نتيجة بيع تلك الصكوك.
 
واختتم الخبير الاقتصادي، أن الدولة المصرية، تتخذ إجراءات عاجلة، نحو تطبيق نظام الصكوك السيادية، من أجل الاستمرار في تدشين مشروعاتها القومية والاستثمارية الجديدة، في خطتها للتنمية المستدامة 2030، دون تحميل الدولة أعباء خدمة الدين، لافتا، إلى أن استخدام نظام الصكوك السيادية، يحافظ على ثبات  مستويات الدين، فضلا عن عدم إثقال موازنة الدولة بالمشروعات الجديدة، لذلك فإن  قانون الصكوك السيادية، سوف يمنح للمواطن الفرصة في الاستثمار والاستفادة من مشروعات الدولة، وأيضا  يساعد الدولة على الاستمرار في خطة التنمية المستدامة 2030.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout