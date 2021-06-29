living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بريطانيا تحظر أكبر بورصة للعملات الرقمية في العالم

29
JUNE
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
حظر منظم الأسواق المالية في المملكة المتحدة، عمل أكبر بورصة للعملات الرقمية في العالم "بينانس" داخل بريطانيا، في أحدث حلقات الحملة المتزايدة ضد سوق الأصول المالية المشفرة في أنحاء العالم.
 
وقالت هيئة السلوك المالي البريطانية، يوم السبت، إن "Binance Markets Limited"، وهي الوحدة البريطانية التابعة لـ"بينانس"، غير مسموح لها بالقيام بأي نشاط منظم في المملكة المتحدة، حسبما ذكرت شبكة "سي إن بي سي".
 
واعتبارًا من 30 يونيو/ حزيران، يجب على الشركة - التي تقدم بالفعل خدمات تداول العملات الرقمية البريطانية عبر موقعها الإلكتروني - إضافة إشعار في مكان بارز في موقعها على الويب وتطبيقاتها.
 
ويجب أن يظهر في هذا الإشار لمستخدمي المملكة المتحدة أنه "لا يسمح للشركة القيام بأي نشاط منظم في المملكة المتحدة بسبب فرض المتطلبات من قبل هيئة السلوك، وأنه لا يُسمح حاليًا لها بالقيام بأي أنشطة خاضعة للتنظيم دون موافقة خطية مسبقة من الهيئة".
 
تعتبر "بينانس" أكبر بورصة عملات رقمية في العالم من حيث حجم التداول، وكانت تخطط لإطلاق سوق الأصول الرقمية الخاص بها في بريطانيا.
ومع ذلك، فقد كانت واحدة من العديد من شركات التشفير التي تراجعت عن طلب التسجيل في هيئة السلوك المالي بسبب عدم استيفائها لمتطلبات مكافحة غسيل الأموال.
 
يمكن للشركات غير المسجلة التفاعل مع المستهلكين في المملكة المتحدة. هذا يعني أنه رغم حظر الخدمات المنظمة لا يزال بإمكان "بينانس" تقديم تداول العملات المشفرة من خلال موقعها على الويب.
Sputnik News
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout