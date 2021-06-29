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الضربات تتوالى على "تسلا".. استدعاء 300 ألف سيارة

29
JUNE
2021
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في ضربة جديدة للشركة الأميركية العملاقة، قررت "تسلا" لصناعة السيارات استدعاء نحو 300 ألف سيارة صنعت في الصين، بسبب عيوب ظهرت في نظام القيادة المساعدة.
 
والسيارات التي تم وسيتم استدعاؤها من طرازي "3" و"Y"، وفق شبكة "سي إن بي سي" الإخبارية الأميركية.
 
وتقول السلطات الصينية إنه سيتم الاستدعاء عن طريق الإنترنت لتحديث عيب في برنامج القيادة المساعدة، الذي يمكن أن يفعل حاليا عن طريق الخطأ.
 
علامات ما قبل الأعطال
 
ويتسبب هذا الخطأ في تسارع مفاجئ بالسيارة، مما يعرض ركابها للخطر.
 
ويعد برنامج الاستدعاء عبر الإنترنت الأول من نوعه لسيارات "تسلا" المصنوعة في الصين.
 
وتتوزع السيارات المستدعاة بين 249 ألف سيارة من طراز "3" و "Y"، إضافة إلى 35 ألف سيارة من طراز "3" المستورد.
 
ويبدو أن هذه الطرز تلقى رواجا في الصين، إذ باعت "تسلا" أكثر من 33 ألف سيارة من طراز "3".
 
وكانت الشركة الأميركية قد استدعت في مطلع يونيو الجاري 7600 سيارة كهربائية جديدة في الولايات المتحدة، بسبب مشكلة في حزام الأمان.
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