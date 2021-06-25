living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الهند تحث "أوبك" مجددا على وقف تخفيضات إنتاج النفط

25
JUNE
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
حث وزير النفط الهندي دارمندرا برادان يوم الخميس منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) مجددا على وقف تخفيضات إنتاج النفط إذ تغذي الأسعار المرتفعة التضخم.
 
وتعتمد الهند، ثالث أكبر مستورد ومستهلك للنفط في العالم، على الإمدادات الخارجية لتلبية ما يزيد عن 80 بالمئة من احتياجاتها النفطية.
 
وقفزت أسعار بيع الوقود بالتجزئة في الهند إلى مستوى غير مسبوق بسبب ارتفاع أسعار النفط والضرائب المحلية الباهظة.
 
وفي سلسلة من التغريدات بعد اجتماع افتراضي مع أمين عام "أوبك" محمد باركيندو، قال برادان إن أسعار النفط يجب أن تظل في نطاق معقول لتشجيع التعافي الذي يقوده الاستهلاك من جائحة فيروس كورونا.
 
وألقت نيودلهي باللوم مرارا هذا العام على تخفيضات الإنتاج التي تقوم بها السعودية ومنتجون رئيسيون آخرون في رفع أسعار الخام بينما يحاول اقتصادها التعافي من الجائحة.
 
وتوترت العلاقات بين نيودلهي والرياض بعد أن نصح وزير النفط السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان الهند باستخدام مخزونات النفط التي اشترتها بثمن بخس خلال تراجع الأسعار في 2020. ووصف برادان رد عبد العزيز بأنه "غير دبلوماسي".
 
وفي أعقاب ذلك خفضت شركات التكرير الحكومية الهندية مشترياتها من نفط المملكة في مايو. لكن تلك الشركات استأنفت الشراء بالمستويات العادية من يونيو بعدما أرسلت السعودية ودول أخرى بمنطقة الشرق الأوسط إمدادات من الأكسجين الطبي المسال ومساعدات طبية لدعم الهند بينما تكافح موجة ثانية مميتة من فيروس كورونا.
 
وشكر برادان يوم الخميس مجددا "أوبك" والشريكين الرئيسيين لبلده، السعودية والإمارات، على دعمهما خلال الموجة الثانية من الجائحة.
Reuters
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout