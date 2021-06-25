living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الكهرباء و"الوعود الكاذبة".. أزمة تاريخية تنهك العراقيين

25
JUNE
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
بعد تزايد وتيرة عمليات استهداف خطوط إمدادات الطاقة الكهربائية في مناطق مختلفة من العراق، وتحديدا تلك التي تنشط فيها مجاميع تنظيم داعش الإرهابي، وما تسببه من أعطال وانقطاعات متكررة في إمدادات الكهرباء لمحافظات عراقية عديدة.
أعلنت وزارة الداخلية العراقية عن اعتزامها حماية خطوط نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية، عبر الاستعانة بالطائرات المسيرة لمراقبة تلك الأبراج والنواقل ورصد مستهدفيها.
 
وبحسب الوزارة فإن ثمة توجها في هذا الصدد، للتعاقد مع شركات صينية لشراء طائرات مسيرة ليس فقط لغرض حماية خطوط نقل الطاقة الكهربائية، وإنما لحماية الحقول والمنشآت النفطية والغازية أيضا، والتي تتعرض هي الأخرى بدورها لهجمات متتالية من قبل تنظيم داعش الإرهابي.
 
وعلى وقع تزايد السخط الشعبي من سوء الواقع الكهربائي، قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الأربعاء، خلال ترأسه اجتماع المجلس الوزاري للأمن الوطني أن حكومته وصلت إلى "مرحلة جيدة من انتاج الطاقة الكهربائية، لكن هناك استهدافات متكررة ومقصودة لأبراج الطاقة الكهربائية في عدد من المحافظات، تؤثر في ساعات تزويد المناطق بالطاقة وتفاقم من معاناة المواطنين".
 
ووجه الكاظمي كل قيادات العمليات والأجهزة الاستخبارية، بمعالجة هذه الاستهدافات وحماية أبراج الطاقة وملاحقة الجماعات الاجرامية بحسب بيان مكتب رئيس الوزراء.
 
ومع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة العالي، وضعف انتاج الطاقة الكهربائية العراقية أساسا، فإن استهداف أبراج وشبكات النقل والامداد الكهربائيين، والتوقف المتكرر الذي تحدثه في تزويد الناس بالكهرباء، أسهم في تردي القطاع الكهربائي في العراق أكثر فأكثر.
 
ويشرح المواطن عدنان سيف معاناته كملايين العراقيين كما يقول، في لقاء مع سكاي نيوز عربية: "تصوروا في هذا الحر اللاهب حيث درجات الحرارة عند عتبة 50 درجة وما فوق، ولا تتوفر الخدمات الأساسية من ماء وكهرباء، إلا بشكل هزيل لا يتعدى عددا قليلا من الساعات كل يوم، الأمر الذي سيسوء أكثر مع اشتداد الحرارة خلال شهري يونيو ويوليو المقبلين، كوننا الآن دخلنا للتو فصل الصيف والآتي أعظم".
 
من جانبه يقول مهندس كهربائي عراقي فضل عدم الإشارة لهويته، في حديث مع سكاي نيوز عربية: "أكثر ما يوحد العراقيين على اختلافاتهم وانقساماتهم، هو حرمانهم من الكهرباء من كردستان إلى البصرة".
 
ويضيف: "يتحدثون عن مشاريع ومحطات توليد طاقة كهربائية، لكننا لا نلمس أي فرق ملموس رغم الوعود، وتخصيصهم عشرات مليارات الدولارات لتطوير الانتاج الكهربائي".
 
وبحسب الخبراء في مجال الطاقة، فإن العراق يحتاج أقله إلى ضعف إنتاجه الحالي البالغ نحو 20 ألف ميغاواط من الكهرباء، كي يتمكن من حل مشكلة نقص الطاقة الكهربائية المزمن.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout