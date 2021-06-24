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بلومبيرغ: السعودية تدرس إنشاء مطار جديد في الرياض

24
JUNE
2021
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قالت مصادر لوكالة "بلومبيرغ" إن صندوق الاستثمارات السعودي يدرس إنشاء مطار جديد في العاصمة الرياض، ليكون قاعدة لشركة طيران جديدة يتطلع الصندوق إلى إطلاقها بهدف زيادة عدد السياح.
 
بلومبيرغ: السعودية تدرس إنشاء مطار جديد في الرياضصندوق الاستثمارات العامة السعودي يصبح مستثمرا رئيسيا في صندوق بنية تحتية خليجي
وبحسب المصادر فإن شركة الطيران السعودية الجديدة، التي تم الإعلان عنها محليا في وقت سابق من هذا العام، ستخدم السياح والمسافرين من رجال الأعمال، بينما ستركز شركة الطيران الوطنية الحالية على السياحة الدينية من قاعدتها في جدة.
 
وذكرت الوكالة أن المشروع، الذي لا يزال في مراحله الأولى من التخطيط، قد يعزز هدف المملكة لجذب 100 مليون سائح سنويا، بحلول عام 2030، وذلك بزيادة ستة أضعاف عن عام 2019، مشيرة إلى أنه لم يتم تحديد حجم المنشأة الجديدة والجدول الزمني لبنائها، ومن المحتمل أن يقرر الصندوق عدم المضي قدما في هذه الخطط.
 
ورفض متحدث باسم الصندوق التعليق على خطط مطار جديد في الرياض. وأشار إلى الالتزامات السابقة للاستثمار في القطاع ودراسات بشأن إنشاء شركة جديدة "تدعم تطلعات قطاع الطيران محليا وإقليميا".
 
ويعد فتح السعودية أمام السياحة جزءا رئيسيا من استراتيجية ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، لتنويع الاقتصاد بعيدا عن الاعتماد على مبيعات النفط.
 
ويرغب المسؤولون في جذب 30 مليون مسافر ديني سنويا بحلول عام 2030. والسياحة الدينية والتي تشمل الحج على مدار العام إلى مكة المكرمة، جلبت أكثر من 20 مليار دولار في عام 2018 ، أي ما يعادل 2.7٪ من الناتج المحلي الإجمالي للسعودية.
Bloomberg
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