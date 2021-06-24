"مبادلة" الإماراتية تستثمر في مجموعة طاقة وألمنيوم روسية عملاقة

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قامت شركة "مبادلة" للاستثمار بشراء حصة في مجموعة الطاقة والألمنيوم En+ Group، التي يمتلك رجل الأعمال الروسي أوليغ ديريباسكا حصة فيها.

وقالت المجموعة الروسية في بيان إن بولينا يوماشيف الزوجة السابقة لرجل الأعمال الروسي أوليغ ديريباسكا باعت حصة نسبتها 2.6% في En+ Group إلى شركة مبادلة للاستثمار.

وأضافت أن حصة يوماشيف بعد اتمام الصفقة ستنخفض في En+ Group إلى 2.58%، وأشارت إلى "مبادلة" اشترت 16641700 سهما عاديا.

ولم يتم الكشف عن قيمة الصفقة، لكن وفقا لبيانات وكالة "بلومبرغ" فإن القيمة السوقية لـEn+ Group تبلغ 7.538 مليار دولار.

وفي العام 2018 خضعت En+ Group للعقوبات الأمريكية، لكن في 2019 تم رفع العقوبات عن المجموعة كجزء من اتفاق يتضمن تخلي رجل الأعمال أوليغ ديريباسكا عن إدارتها، لكن الملياردير ديريباسكا لا يزال يمتلك حصة في المجموعة.