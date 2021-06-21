living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

السعودية: لا دخول لأي شحنة خضار وفواكه إلى المملكة إلا بإذن مسبق

21
JUNE
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة في السعودية، الإجراءات الرسمية لاستيراد الخضروات والفواكه الطازجة، مشيرة إلى ضرورة الحصول على إذن مسبق.
 
ولفتت الوزارة السعودية المختصة إلى أنها أطلقت "خدمة ترخيص استيراد الخضروات والفواكه الطازجة، بهدف استمرار تدفق الخضروات والفواكه الطازجة لتعزيز الأمن الغذائي، وضبط جودة استيرادها، وحماية الثروة النباتية بالمملكة".
 
وذكر بيان نشر على موقع وزارة البيئة السعودية الإلكتروني، أن إجراءات إصدار ترخيص لاستيراد الخضراوات والفواكه الطازجة، تبدأ بتقديم طلب عبر منصة "زراعي" الإلكترونية.
 
وأشارت الوزارة إلى أن دراسة الطلب ستتم خلال مدة لا تتجاوز 3 أيام، ويتم بعد ذلك إشعار صاحب الطلب بالنتيجة، وفي حالة الرفض يتم توضح الأسباب.
 
وبينت أيضا أنه "فور صدور الموافقة يتم إصدار ترخيص الاستيراد من وكالة الوزارة للزراعة ويكون صالحاً لمدة ما بين 3 إلى 10 أعوام حسب فئة الترخيص".
 
ولفت البيان إلى أن "حصول المستورد على رخصة الاستيراد يمكِّنه من الحصول على أذونات الاستيراد التي تبدأ في الأول من محرم المقبل، مشددة  في نفس الوقت على أنه لا يمكن لأي شحنة خضروات وفواكه طازجة دخول المملكة إلا بإذن استيراد مسبق".
 
وتطرقت الوزارة السعودية إلى شروط الحصول على ترخيص الاستيراد، وتتمثل في أن "يكون المستورد شخصا معنويا سعوديا مرخصا له بمزاولة النشاط، أو أن يكون مستثمرا أجنبيا مرخصا له بمزاولة النشاط وفقا لنظام الاستثمار الأجنبي، وذا ملاءة مالية".
 
وجرى تبيان أن "الشروط الصحية للشحنة تتمثل في أن تكون خالية من الآفات المدرجة ضمن قوائم آفات الحجر الزراعي بالمملكة، وأن تكون خالية من متبقيات المبيدات أو ضمن الحدود المسموح بها نظاماً بالمملكة، وأن تكون مطابقة لأحكام نظام الحجر الزراعي ولائحته التنفيذية بالمملكة".
 
ونوهت الوزارة بأن السماح بدخول شحنات الفواكه والخضروات يتوقف على أن تكون الشحنة "مطابقة لمتطلبات اللوائح الفنية والمواصفات المعتمدة من قبل الوزارة، وأن تكون واردة عبر المنافذ المعتمدة لدى الوزارة، وأن تكون صلاحية ترخيص الاستيراد سارية".
 
 كما نبهت إلى أن الوزارة لديها "الحق في التحقق من الكميات المستوردة وفق ترخيص الاستيراد المصدر، وكذلك إلغاء الترخيص أو الإذن وإيقاف الشحنة في حال ظهور أمراض وبائية في بلد التصدير".
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout