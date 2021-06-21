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العراق يوقع عقدا لحفر 96 بئرا في حقل نفط ضخم

21
JUNE
2021
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وقع العراق عقدا لحفر 96 بئرا نفطيا في حقل "غرب القرنة - 1"، وجاء ذلك بحسب بيان نشرته وزارة النفط العراقية أمس الخميس على صفحتها في "فيسبوك".
 
وتم التوقيع بين شركة "نفط البصرة" والمقاول لحقل "غرب القرنة -1"، شركة "إكسون موبيل" وشركة "شلمبرجر"، بحضور ورعاية وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار. 
 
 
وقال وزير النفط إن هذا العقد سوف يضيف طاقة 200 ألف برميل لإنتاج حقل "غرب القرنة-1" خلال خمس سنوات، مشددا على أن هذا الحقل من الحقول العملاقة الواعدة.
 
وأشار اسماعيل إلى أن "هذا المشروع سوف يوفر 600 وظيفة لأبناء المناطق المحيطة بالحقل ولأبناء المحافظة، موضحا أنه أوعز لإدارة الحقل باتباع معايير العدالة والكفاءة في اختيار المتقدمين للوظائف المطلوبة".
 
من جهته قال وكيل الوزارة لشؤون الاستخراج كريم حطاب أن معدل الإنتاج الحالي لحقل غرب القرنة 380 ألف برميل باليوم، وإن الطاقة المتاحة للحقل هي أكثر من 500 ألف برميل باليوم.
 
فيما أشاد ممثل شركة "شلمبرجر" سعد الضامن بتعاون الوزارة مع الشركات العالمية، مؤكدا استعداد الشركة لتنفيذ التزاماتها في الحقل وفق أحدث التكنولوجيا المتقدمة في مجال الحفر، إضافة إلى توفير فرص التدريب والتطور للجهد الوطني.
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