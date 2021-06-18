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الحكومة السورية ترفع أسعار الأدوية

18
JUNE
2021
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رفعت وزارة الصحة السورية أسعار الأدوية بنسب وصلت إلى نحو 50 في المئة بعد مطالبات من أصحاب المعامل.
 
وقالت مديرية الشؤون الصيدلانية في وزارة الصحة السورية إن اللجنة الفنية العليا للدواء قررت في جلستها اليوم تعديل أسعار الدواء، وأرفقت قوائم تضم 11819 صنفا دوائيا رفع الأسعار.
 
وحسب مصدر صيدلاني فإن نسب الارتفاع تراوحت بين 40 إلى 50 في المئة، وأن تلك النسب مقسمة لأصحاب المعامل والصيادلة الذين لا تزيد عن نسبة الزيادة لديهم عن 20 في المئة.
 
وذكر المصدر لـ RT أن مطالبات أصحاب معامل الأدوية برفع أسعار الدواء مؤخرا جاءت بعد ارتفاع التكاليف الذي هدد بفقدان أصناف عدة.
 
وأشار المصدر إلى أن الحكومة تسعر الدواء على أساس السعر السابق للدولار وهو 1256، رغم أنه تم رفع هذا السعر إلى 2500، وقال إن أصحاب المعامل يستوردون متطلبات صناعة الدواء وخاصة المواد الفعالة بسعر 2500 بينما تسعره الحكومة بـ 1256.
 
وشهدت أسعار الأدوية ارتفاعات كبيرة شأن جميع السلع في البلاد، وبلغت الزيادة في بعض الأصناف أكثر من ألف في المئة.
روسيا اليوم
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