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الحكومة الروسية تدرس مسألة فرض ضرائب على الشركات متعددة الجنسيات

18
JUNE
2021
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من المقرر أن يصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تعليمات إلى الحكومة الروسية لدراسة مسألة فرض ضريبة على الشركات متعددة الجنسيات مع مراعاة المصالح الوطنية لروسيا.
 
وقال الرئيس الروسي مخاطبا رئيس هيئة الضرائب خلال لقاء مع خريجي إحدى الكليات الاقتصادي الروسية: "بالطبع سأطلب من كل من رئيس الوزراء وزملائه في الكتلة الاقتصادية ترتيب ذلك بعناية من أجل وضع مصالحنا الوطنية في الاعتبار".
 
وفي وقت سابق أعلنت مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى عن قربها من التوصل إلى اتفاق بشأن فرض ضريبة بنسبة 15% على الأقل على أرباح الشركات الكبرى.
 
وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد اقترحت في وقت سابق إدخال ضريبة دخل على الشركات متعددة الجنسيات بنسبة 15% مع إمكانية زيادة النسبة لاحقا. وتم الإعلان عن هذه المبادرة في المحادثات حول الهيكل الضريبي الدولي، التي تقودها مجموعة العشرين ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD).
روسيا اليوم
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