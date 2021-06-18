واشنطن: دول مجموعة العشرين يجب أن تدعم الحد الأدنى من الضرائب العالمية

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التقت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين بوزير المالية المكسيكي أرتورو هيريرا في واشنطن، وشددت على أهمية أن تدعم دول مجموعة العشرين فرض حد أدنى من الضرائب العالمية.

واشنطن: دول مجموعة العشرين يجب أن تدعم الحد الأدنى من الضرائب العالميةالمفوضية الأوروبية تؤيد الاقتراح الأمريكي بفرض حد أدنى عالمي من ضريبة الشركات

وذكرت وزارة الخزانة في بيان، أن يلين أكدت أيضا التزام وزارة الخزانة بتعميق التعاون مع المكسيك بشأن "التمويل غير المشروع" والعمل معا لمعالجة الأسباب الجذرية للهجرة من أمريكا الوسطى.

وكانت يلين أعلنت في أبريل الماضي أنها تعمل مع دول مجموعة العشرين للاتفاق على الحد الأدنى لمعدل الضريبة العالمي على الشركات لإنهاء "سباق 30 عاما نحو القاع فيما يتعلق بمعدلات ضرائب الشركات".

ورأت أنه من المهم التأكد من أن الحكومات "لديها أنظمة ضريبية مستقرة توفر عائدات كافية من السلع العامة الأساسية وتستجيب للأزمات وأن جميع المواطنين يتقاسمون عبء تمويل الحكومة بشكل عادل".