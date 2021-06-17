living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

انخفاض السيولة والناتج المحلي الإجمالي في الكويت... لماذا وما تأثيره على الاقتصاد؟

17
JUNE
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
على الرغم من المبادرات التي قدمتها الحكومة لحلحلة الوضع القائم، لا يزال الاقتصاد الكويتي المحلي يعاني من انخفاض حاد في السيولة والناتج المحلي الإجمالي.
 
وذكرت وكالة الأنباء الكويتية، أن الناتج المحلي الإجمالي في البلاد انكمش 9.9% خلال عام 2020 مقارنة بنموه بنسبة 0.4% في 2019، مشيرة إلى أن ذلك يرجع في الأساس إلى التراجع الحاد في أسعار النفط.
 
كما انخفض حجم السيولة المحلية في الكويت بختام شهر أبريل 2021 بنسبة 0.34% على أساس شهري.
 
ويرى مراقبون أن الأزمة الاقتصادية المحلية في الكويت تتفاقم في ظل استمرار الصرف على أزمة كورونا الصحية وتوقف دعم المشاريع التنموية، معتقدين إمكانية تخفيض تصنيف الكويت الائتماني من قبل الوكالات الائتمانية.
 
وضع اقتصادي
قال محافظ بنك الكويت المركزي محمد الهاشل مع صدور التقرير الاقتصادي لعام 2020 إن قيمة الناتج المحلي بالأسعار الجارية تراجعت 23.2%.
 
وقد جاء هذا التراجع مدفوعا بشكل أساسي بانخفاض متوسط سعر البرميل من نفط خام الكويت التصديري ليصل إلى نحو 41.5 دولار للبرميل خلال عام 2020 وذلك بانخفاض معدله 35.2%.
 
وأوضح أن معدل التضخم مقاسا بالرقم القياسي لأسعار المستهلك سجل ارتفاعا ليبلغ نحو 2.1% خلال عام 2020.
 
وحسب الإحصائية الشهرية الصادرة عن بنك الكويت المركزي بلغت السيولة المحلية في القطاع المصرفي الكويتي "عرض النقد 2" خلال أبريل 2021 نحو 38.28 مليار دينار، أو ما يعادل 127.40 مليون دولار، مقابل 38.41 مليار دينار في مارس السابق.
 
وعلى أساس سنوي، نمت السيولة المحلية في الكويت بنسبة 0.10% عن مستواها في أبريل 2020 البالغ 38.24 مليار دينار.
 
وكشفت الإحصائية أن قيمة النقد المتداول والمسكوكات بفئاتهم المختلفة بلغت في أبريل الماضي 2.19 مليار دينار، أو نحو 7 مليارات دولار، بنمو 1.86% عن مستواها في الشهر السابق له البالغ 2.15 مليار دينار، مع انخفاضها سنويا بـ 6.81%.
 
أزمة سياسية
اعتبر الدكتور محمد خليفة الجيماز، الاقتصادي الكويتي، أن الوضع الاقتصادي المحلي في الكويت يعاني من ضبابية الوضع، ما يصعب معه التنبؤ بما هو قادم.
 
ويرجع الجيماز في حديثه لـ "سبوتنيك"، أسباب انخفاض السيولة والناتج المحلي الإجمالي إلى توقف الصرف على المشاريع التنموية، وتوجيه المصارف بشكل كبير للقطاع الصحي، بسبب أزمة كورونا.
 
وأكد المحلل الاقتصادي الكويتي أن من السهل تدارك مثل هذه الأزمات والانهيارات الاقتصادية المحلية، لكن هناك ضرورة ملحة لوقف الخلافات البرلمانية الحكومية، والتي تعد العقبة الأساسية في تحريك عجلة الاقتصاد المحلي بالكويت.
 
مبادرات حكومية
بدوره أرجع مبارك الهاجري، المحلل الكويتي انخفاض السيولة والناتج المحلي الإجمالي في الكويت إلى تدهور الوضع السياسي في الكويت والذي يسبب المزيد من التأخير في سن قوانين وتشريعات إصلاحية جوهرية تعالج أزمة السيولة.
 
وبحسب الهاجري حديثه لـ "سبوتنيك"، من المتوقع أن تقوم الحكومة الكويتية باقتراض مبلغ 24 مليار دولار لتغطية عجز الميزانية الضخم والذي يقدر بنحو 40 مليار دولار في السنة المالية 2021- 2022.
 
وأكد أن هذه الأزمة تأتي نتيجة للانكماش الاقتصادي الذي سببته جائحة فيروس كورونا وهبوط أسعار النفط الخام، حيث يمثل النفط 90٪ من الصادرات والإيرادات الحكومية مما يجعل اقتصاد الدولة معتمدا إلى حد كبير على إنتاج النفط الخام.
 
وأوضح أن الحكومة قدمت مبادرات لحل الأزمة الاقتصادية تتضمن مشروع قانون بسحب نحو 5 مليار دينار سنويا من صندوق الثروة السيادي أو بما يعرف بصندوق الأجيال القادمة، والذي تديره الهيئة العامة للاستثمار والذي يحظر القانون على الهيئة مناقشة بيانات الصندوق السيادي، وكذلك قانون الدين العام.
 
وأشار إلى أن جميع هذه المبادرات قد لا تنال موافقة البرلمان وبالتالي يؤدي إلى تعطيل المشاريع في قطاع البنية التحتية.
 
وتوقع الهاجري تخفيض تصنيف الكويت الائتماني السيادي بسبب الضغوط المالية العامة الناجمة عن استمرار صندوق الاحتياطي العام باعتباره المصدر الوحيد لتمويل عجز الموازنة وعدم وجود خطط بديلة لتمويل عجز الموازنة.
 
وتعرضت مالية الكويت، التي تعتمد على النفط في نصف إيراداتها، لضغوط شديدة جراء انهيار أسعار الخام ووباء كورونا، في حين وصل مشروع قانون سيسمح لها بالاستفادة من ديون دولية إلى طريق مسدود وسط خلافات في برلمانات وحكومات متعاقبة، وفقا للعربية.
 
وكانت تقديرات صندوق النقد الدولي في أبريل الماضي أشارت إلى تسجيل الكويت انكماشا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 8% خلال العام الماضي.
Sputnik News
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout