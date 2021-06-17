إيطاليا تسجل معدل فقر قياسي منذ العام 2005

A + A -

بلغ عدد الأشخاص الذين يعيشون في فقر مدقع في إيطاليا في العام الماضي 2020 مستوى قياسيا يعد الأعلى منذ العام 2005، وفقا لبيانات المعهد الوطني للإحصاء في إيطاليا.

ويعتبر الشخص في إيطاليا تحت مستوى الفقر إذا كان دخله الشهري دون مستوى 569.56 يورو. وبناء على هذا المعيار فإن عدد الأشخاص الذين تحت خط الفقر بلغ في إيطاليا في عام 2020 أكثر من 5.6 مليون شخص، ويشكل ذلك 9.4% من إجمالي عدد سكان هذا البلد الأوروبي.

وعند المقارنة مع العام 2019 فإن عدد الأشخاص الذين هم تحت خط الفقر زاد في 2020 بنسبة 1.7%. وتمت ملاحظة أعلى مستويات الفقر بين العائلات في المناطق الجنوبية من إيطاليا.