القضاء الأمريكي يعلق مرسوما لبايدن حول حظر الإنتاج الجديد للهيدروكربونات

A + A -

قضت محكمة في ولاية لويزيانا بوقف تنفيذ مرسوم أصدره الرئيس الأمريكي جو بايدن، بوقف الإنتاج الجديد للهيدروكربونات على الأراضي الفيدرالية.

ووافقت المحكمة على التماس تقدمت به سلطات ولاية لويزيانا و12 ولاية أمريكية آخرى، ووفقا لقرار القضاء فإن وقف تطبيق المرسوم ينطبق على كامل أراضي الولايات المتحدة.

ووفقا لجهة الإدعاء فإن مرسوم بايدن الموقع في يناير الماضي لم يمر بالمراحل المطلوبة ليتم تطبيقه، إلى جانب أن المدعين قالوا إن أسعار الوقود في الولايات المتحدة قد زادت في الأشهر الأخيرة، بما في ذلك بسبب مرسوم الرئيس بايدن.

لكن إدارة الرئيس الأمريكي قالت إن جميع العقود القائمة لتطوير حقول الطاقة لا تزال سارية، والمرسوم ينطبق على المشاريع الجديدة فقط، ويعني ذلك أن المرسوم لم يؤثر على إمدادات النفط والغاز بأي شكل من الأشكال.

ومن المتوقع أنه سيتم استئناف قرار محكمة ولاية لويزيانا، كما أنه من المتوقع أن يكون القرار الخطوة الأولى في سلسلة طويلة من المحاكمات حول شرعية المرسوم القاضي بوقف الإنتاج الجديد للهيدروكربونات على الأراضي الأمريكية الفيدرالية.