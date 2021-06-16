السفير التونسي يأمل بفتح الحدود عن قريب مع روسيا

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أعرب السفير التونسي في موسكو، طارق بن سالم، عن أمله في فتح الحدود بين تونس وروسيا في أسرع وقت ممكن، حتى يصبح في الإمكان استئناف التدفقات التجارية بين البلدين.

وأشار الدبلوماسي إلى أن تونس بدأت تفتح حدودها تدريجيا بناء على الوضع المتعلق بفيروس كورونا المستجد في العالم.

وأضاف السفير بن سالم أن "تونس تأمل في أن يحقق التطعيم السريع في البلاد ودول أخرى مناعة القطيع، الأمر الذي سيرفع قيود السفر العالمية ويسمح للناس بالعودة إلى حياتهم الطبيعية".

وتابع بن طارق: "لقد أصبح لقاح "سبوتنيك V" الروسي أول لقاح ضد "كوفيد -19" يدخل البلاد. إضافة إلى ذلك، تمتلك تونس المهارات الفنية لإنتاج اللقاح الروسي بترخيص على أراضيها".

وفي حديثه عن إمكانية الموافقة على لقاحات روسية أخرى، أكد الدبلوماسي أن "تونس واثقة تماما من مهارات وخبرات الجانب الروسي، وبالتالي فهي تتابع باهتمام جميع البيانات العلمية وآراء الجهات المختصة في هذا الصدد".

يشار إلى أن أولى الكميات من لقاح "سبوتنيك V" الروسي كانت قد وصلت مطار تونس قرطاج الدولي في شهر مارس الماضي، وضمت 30 ألف جرعة، من ضمن 500 ألف جرعة ستصل باقي دفعاتها تباعا.

وفي وقت سابق من العام المنصرم أوضح وزير السياحة التونسي، الحبيب عمار، أن عام 2020 كان أسوأ عام في تاريخ السياحة التونسية الحديثة، حيث انخفضت إيرادات قطاع السياحة بنسبة 64% مقارنة بعام 2019، وانخفض عدد السياح الوافدين إلى البلاد بنسبة 73%.