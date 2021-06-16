شركة إسرائيلية ستنتج قطع سيارات في الإمارات

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وقعت شركة "أكواريوس منوعيم" الإسرائيلية، مذكرة تفاهم مع شركة "KIP" الأجنبية، تشمل خطة لإقامة مصنع إنتاج لقطع سيارات في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وشملت الاتفاقية مع "KIP" أيضا، استثمار محتمل بالشركة الإسرائيلية بقيمة أعلى بكثير من قيمتها الحالية، ما ساهم بقفزة في أسهمها مرتين لدى افتتاح بورصة تل ابيب هذا الأسبوع.

من جانبها، كشفت شركة التكنولوجيا الإسرائيلية، التي تعمل في مجال الطاقة، عن توقيعها مذكرة التفاهم مع شركة "KIP" لإقامة المصنع في أبو ظبي، او أي مكان اخر في الامارات، والذي سيقوم بتصنيع منتجات ترتبط بصناعة السيارات، تعتمد على التكنولوجيا التي قامت "أكواريوس" بتطويرها، حيث أن الشركة الإسرائيلية هذه تقوم بتطوير محركات احتراق داخلية خطية، ومولدات (تعتمد على محرك داخلي خطي)، التي تستخدم لإنتاج كهرباء موزعة أو دعم بأنظمة الدفع الكهربائية.

وتجدر الإشارة إلى أن المشروع المخطط اقامته في الامارات "سيتم اقامته وتشغيله من قبل شركة سيقيمها الطرفان لهذا الهدف"، حيث أن "KIP" ستعمل على تجنيد مبلغ استثماري بقيمة ما بين 1 مليار حتى 1.2 مليار دولار، ستستخدم بإقامة المشروع، بحسب موقع "I24NEWS" العبري.